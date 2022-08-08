Байден приветствовал перемирие между Израилем и «Исламским джихадом»

Президент США Джо Байден в воскресенье приветствовал перемирие, объявленное Израилем и палестинским «Исламским джихадом», и заявил, что он поддерживает расследование сообщений о жертвах среди мирного населения.

«Моя администрация поддерживает своевременное и тщательное расследование всех этих сообщений (о жертвах), и мы призываем все стороны полностью соблюдать режим прекращения огня, а также обеспечить поставки топлива и гуманитарных грузов в Газу по мере окончания боевых действий», – говорится в заявлении президента, распространенном в воскресенье.

«Как я ясно дал понять во время моей недавней поездки в Израиль и на Западный берег реки Иордан, и израильтяне, и палестинцы заслуживают того, чтобы жить в безопасности и спокойствии и в равной мере пользоваться плодами свободы, процветания и демократии, – отмечается в заявлении. – Моя администрация будет и дальше взаимодействовать с израильскими и палестинскими лидерами для поддержки этого видения и реализации инициатив, которые были запущены в ходе моего визита в целях улучшения качества жизни как палестинцев, так и израильтян».

Израиль и палестинская сторона договорились о перемирии в Газе с вечера воскресенья при посредничестве Египта. Об этом сообщили источники после того, как обоюдные обстрелы между армией Израиля и группировками сектора Газа продолжались несколько дней.