Ворог перекидає боєприпаси з колій до позицій, не утворюючи склади, які можуть бути уражені HIMARS

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Найбільш гаряча точка навколо Бахмута та Авдіївки. Ворог намагається взяти Бахмут у напівкільце. З напрямку Семигір’я — Доломітне — Вершина та з напрямку Яковлівка — Покровське. Ворог намагається пробити трасу від Бахмута до Лисичанська, використовуючи перевагу в артилерії. Фактичного просування противника наразі не відбувається», — зауважив Згурець.

Військовий експерт також додав, що схожа ситуація відбувається у напрямку Авдіївка — Мар’їнка.

«Тактика використання ворогом артилерії зберігається, як і раніше. Продовж кількох днів відбуваються артилерійські обстріли та спроби кинути в атаку піхоту. Важливо те, що ворог намагається розпорошувати свої склади боєприпасів і часом перекидає боєприпаси з залізничних колій до позицій, не утворюючи склади, які можуть бути уражені нашими системами HIMARS», — підкреслив Згурець.