The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путіна й закликала «піти зі сцени» Британська газета The Times опублікувала редакційну колонку з заголовком «Думка The Times про доповідь Amnesty International про Україну: Путінські пропагандисти» Про це повідомили на сайті видання. Журналісти заявили, що позицію Amnesty International можна прирівняти до дій пацифістки Віри Бріттейн та її прихильників у 1945 році, які після новин про нацистські табори смерті в Європі заявили, що інформація про ці звірства були опубліковані частково для виправдання бомбардувань німецьких міст антигітлерівською коаліцією. The Times вважають абсолютно правим президента Володимира Зеленського, який заявив, що організація перекладає відповідальність з агресора на жертву. Окрім цього, у газеті нагадали, що Amnesty International «не вперше принижується» перед Кремлем, адже минулого року вони скасували визнання в'язнем сумління росіянина Олексія Навального. На думку журналістів, репутацію Amnesty вже не врятувати. «Колись поважна гуманітарна кампанія Amnesty сьогодні демонструє сумну байдужість до пригнічення. Показавши себе м'якою до злочинів і м'якою до фашизму, вона повинна мати пристойність піти зі сцени», — підсумували The Times.