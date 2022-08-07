Росіяни розпочали в ОРДЛО нову хвилю примусової мобілізації

Про це повідомляє ГУР МО України.

«Так, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів. У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються», — пишуть розвідники.

Там зазначають, що тотальна примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах. Наприклад, на вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають осіб чоловічої статі у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до військової служби.

«Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 — 1945 років», — додають в ГУР МО.