Росія ніколи не допустить демократичного розвитку колишніх республік СРСР, — Портников

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«Успіх та розвиток України стане ударом по вибору російського народу. Вони завжди пояснювали, що ми бідні, а вони багаті. Це все луснуло, коли розпочалася війна і вони почали красти жіночу білизну та унітази. Росіяни також розповідали, що ми не можемо мати ефективну державу. Це теж луснуло. Оскільки виявилось, що ми маємо сильні Збройні сили України, які є інституцією. Таких інституцій в нас чимало», — пояснив Портников.

Журналіст переконаний, що в Росії не можуть допустити демократичного існування колишніх радянських республік.

«Росія не може собі дозволити розкоші, щоб поруч з нею існували демократичні колишні радянські республіки. І тому вони вважають, що їх потрібно знищити, або ці країни не мають стати частиною західного світу», — додав він.