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Обстріл ЗАЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи, – МАГАТЕ

ЗАЕС окупанти

Про це пише Reuters.

«Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції. ВІн підкреслює цілком реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати громадському здоров’ю та навколишньому середовищу в Україні та за її межами»,- сказав у заяві генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Гроссі, який очолює ядерний контроль ООН, закликав усі сторони війни в Україні проявляти «максимальну стриманість» навколо АЕС.

  • 5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.
  • Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. «Прилетіло» біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.
7 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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