Обстріл ЗАЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи, – МАГАТЕ

Про це пише Reuters.

«Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції. ВІн підкреслює цілком реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати громадському здоров’ю та навколишньому середовищу в Україні та за її межами»,- сказав у заяві генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Гроссі, який очолює ядерний контроль ООН, закликав усі сторони війни в Україні проявляти «максимальну стриманість» навколо АЕС.