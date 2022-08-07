Обстріл ЗАЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи, – МАГАТЕ

Про це пише Reuters.
«Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції. ВІн підкреслює цілком реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати громадському здоров’ю та навколишньому середовищу в Україні та за її межами»,- сказав у заяві генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.
Гроссі, який очолює ядерний контроль ООН, закликав усі сторони війни в Україні проявляти «максимальну стриманість» навколо АЕС.
- 5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.
- Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. «Прилетіло» біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.
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