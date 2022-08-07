Лише в одній області не було прильотів від початку війни – МВС

Джерело: Єнін в ефірі телемарафону вранці 7 серпня
Пряма мова Єніна: «Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська — 4 тисячі разів, Миколаївська була обстріляна 700 разів.
Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки що не прилітало, це Чернівецька область».
Деталі: За даними Єніна, 6 серпня росіяни провели 46 обстрілів, внаслідок яких загинули 16 людей та десятки поранених.
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