Лише в одній області не було прильотів від початку війни – МВС

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що лише в одну область України не було прильотів від початку війни – це Чернівецька область.

Джерело: Єнін в ефірі телемарафону вранці 7 серпня

Пряма мова Єніна: «Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська — 4 тисячі разів, Миколаївська була обстріляна 700 разів.

Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки що не прилітало, це Чернівецька область».

Деталі: За даними Єніна, 6 серпня росіяни провели 46 обстрілів, внаслідок яких загинули 16 людей та десятки поранених.