Росіяни обстріляли з «градів» і артилерії Дніпропетровщину: поранено трьох людей

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Після 0:00 6 серпня росіяни гатили із «градів» по Нікопольському району, з артилерії — по Криворізькому.

У Нікополі зафіксували 20 «прильотів» реактивних снарядів. Троє людей отримали поранення, зокрема 58-річного чоловіка ушпиталили.

У місті росіяни пошкодили 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитсадок і будинок дитячої творчості. Також вони вивели з ладу газовід, водовід і електромережу, залишивши без світла кілька тисяч людей. На місці обстрілів працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі загарбники відкрили вогонь по Зеленодольській громаді. У Мар’янському вони перебили лінію електропередач, залишивши частину села, без світла.

За попереднью інформацією, люди внаслідок російських обстрілів не постраждали.

Станом на 7:48 6 серпня в інших районах Дніпропетровщини обстановка спокійна.