Латвія майже повністю зупинила видачу віз росіянам

Посольство Латвії в Російській Федерації тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. Винятком є лише поїздка на похорони родича.

“У зв’язку з міжнародною ситуацією, у Посольстві Латвійської Республіки в Російській Федерації на невизначений термін зупинено прийом заяв на отримання візи для громадян Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні посольства Латвії в Росії.

Водночас у твітері посольство написало, що відкриття візи можливе у випадку необхідності поїздки на похорони близького родича.