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Латвія майже повністю зупинила видачу віз росіянам

Лише після смерті: Латвія майже повністю зупинила видачу віз росіянам

Посольство Латвії в Російській Федерації тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. Винятком є лише поїздка на похорони родича.

“У зв’язку з міжнародною ситуацією, у Посольстві Латвійської Республіки в Російській Федерації на невизначений термін зупинено прийом заяв на отримання візи для громадян Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні посольства Латвії в Росії.

Водночас у твітері посольство написало, що відкриття візи можливе у випадку необхідності поїздки на похорони близького родича.

6 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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