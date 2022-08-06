Главы внешнеполитических ведомств США, Австралии и Японии опубликовали совместное заявление

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса встретились в столице Камбоджи Пномпене на полях 55-й встречи министров иностранных дел АСЕАН.

Они выступили с совместным заявлением о своей приверженности углублению трехстороннего партнерства между Австралией, Японией и Соединенными Штатами для продвижения идеи свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

В этом заявлении подчеркивается, что «партнерство трех стран опирается на непоколебимый фундамент общих интересов и ценностей, включая приверженность свободе, верховенству закона, правам человека, суверенитету и территориальной целостности, мирному урегулированию споров без применения угрозы или силы, а также свободе судоходства и авиационного сообщения».

Секретарь и министры иностранных дел подтвердили свою решимость поддерживать центральную роль АСЕАН и важность тихоокеанских островных стран, как партнеров в регионе, а также «приверженность поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе».

Они высоко оценили заявление АСЕАН о важности снижения напряженности в Тайваньском проливе.

В заявлении о поддержании трехстороннего политического диалога говорится также, что «три стороны разделяют стремление региона к дипломатии, чтобы избежать риска просчетов».

Блинкен, Вонг и Ёсимаса выразили обеспокоенность недавними действиями Китайской Народной Республики (КНР), которые серьезно повлияли на мир и стабильность между странами. В числе этих действий лидеры отметили проведение крупномасштабных военных учений, осудив запуск Китаем баллистических ракет, пять из которых, как сообщило японское правительство, «приземлились в исключительной экономической зоне Японии», что привело к усилению напряженности и дестабилизации региона.

Они призвали КНР немедленно прекратить военные учения.

«Основная позиция Австралии, Японии и США по Тайваню и отношение к соответствующей политике Китая, в той части, где она касается этого, останется без изменений», — говорится в заявлении трех руководителей внешнеполитических ведомств.