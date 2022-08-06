Британська розвідка: РФ масово перекидає війська на південь, починається нова фаза війни

За оцінками британської розвідки, ближчим часом розпочнеться нова фаза війни, основний фронт якої протяжністю близько 350 км буде на півдні.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в огляді про війну в Україні за 6 серпня.

«Російські війська майже точно скупчуються на півдні, очікуючи або контрнаступу України, або готуючись до наступу. Довгі конвої російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого продовжують рухатися з Донбасу на південний захід», – зазначають у ньому.

Є повідомлення про перекидання сил з окупованих Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та материкової частини Росії через Кримський міст до Криму.

«До Криму перемістили БТГ чисельністю 800-1000 осіб, їх скоріш за все задіють для посилення російського угрупування на Херсонщині. 2 серпня до Криму перекинули нову БТГ, їх також перекидають зі східного угрупування сил та з високою ймовірністю відправлять на Херсонщину ближчими днями», – повідомляє британська розвідка.

Українські військові, розповідають в огляді, продовжують бити по тилах противника, обираючи цілями мости, склади боєприпасів та залізничні вузли на окупованому півдні. З огляду на стратегічну важливість залізничної гілки, що сполучає окупований Крим з півднем, дії зі створення усіх можливих проблем на для неї певно мають на меті ускладнити для Росії логістику південного угрупування військ.

«Війна Росії проти України невдовзі увійде в нову фазу. Найінтенсивніші бойові дії змістяться на фронт протяжністю близько 350 км – від Запоріжжя до Херсона», – підсумовує розвідка.