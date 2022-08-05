ЗСУ завдали втрат росіянам на Херсонщині й Миколаївщині

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОК “Південь”.
“Нашими штурмовиками атаковано 2 осередки ворожого озброєння й техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині”, — ідеться в дописі.
Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ атакували російську систему протиповітряної оборони й логістичні пункти, зокрема з боєприпасами в Херсонському районі.
Протягом доби 4 серпня внаслідок успішних атак захисників росіяни зазнали значних втрат:
- 39 солдатів;
- 4 зенітно-ракетні системи С-300;
- радіолокаційна станція “Імбир”;
- автоматичний міномет 82-го калібру “Волошка”;
- 9 одиниць броньованої й автомобільної техніки;
- 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні й Токарівці.
“У Чорному морі в безпечному від ракет районі маневрують 9 бойових кораблів і катерів. 2 надводних і 1 підводний носії ракет типу “Калібр” напоготові до застосування двох десятків снарядів високоточного спрямування. 2 вдк продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту”, — зазначили в командуванні.
Як відомо, ЗСУ відбили атаки військ РФ на шести напрямках. Тривають бойові дії на Харківщині й Донеччині.
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