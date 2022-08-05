ЗСУ завдали втрат росіянам на Херсонщині й Миколаївщині

Українська авіація атакувала два осередки російського озброєння й техніки на Херсонщині, а також розбила опорний пункт окупантів на Миколаївщині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОК “Південь”.

“Нашими штурмовиками атаковано 2 осередки ворожого озброєння й техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині”, — ідеться в дописі.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ атакували російську систему протиповітряної оборони й логістичні пункти, зокрема з боєприпасами в Херсонському районі.

Протягом доби 4 серпня внаслідок успішних атак захисників росіяни зазнали значних втрат:

39 солдатів;

4 зенітно-ракетні системи С-300;

радіолокаційна станція “Імбир”;

автоматичний міномет 82-го калібру “Волошка”;

9 одиниць броньованої й автомобільної техніки;

3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні й Токарівці.

“У Чорному морі в безпечному від ракет районі маневрують 9 бойових кораблів і катерів. 2 надводних і 1 підводний носії ракет типу “Калібр” напоготові до застосування двох десятків снарядів високоточного спрямування. 2 вдк продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту”, — зазначили в командуванні.

Як відомо, ЗСУ відбили атаки військ РФ на шести напрямках. Тривають бойові дії на Харківщині й Донеччині.