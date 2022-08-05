Уровень безработицы в США упал в июле до 3,5%, зарплаты выросли на 0,5%

Американские работодатели наняли в июле гораздо больше работников, чем ожидалось, при этом уровень безработицы упал до допандемического минимума в 3,5%, что является убедительным доказательством того, что экономика не находится в рецессии.

В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 528 тысяч человек, говорится в опубликованном в пятницу отчете Министерства труда. Данные за июнь были пересмотрены в сторону повышения: в США было создано 398 тысяч рабочих мест вместо ранее заявленных 372 тысяч.

Июль стал 19-м месяцем подряд последовательного увеличения заработной платы. Уровень безработицы в июне составлял 3,6%.

«Сегодня уровень безработицы находится на самом низком уровне за более чем 50 лет: 3,5%. Сейчас работает больше людей, чем когда-либо в американской истории. Это миллионы семей, живущих с достоинством и спокойствием, которые им обеспечивает зарплата, — говорится в заявлении президента Джо Байдена, опубликованном в пятницу утром. – Это является результатом моего всеобъемлющего плана по построению экономики. Я баллотировался в президенты, чтобы восстановить средний класс — предстоит еще много работы, но сегодняшний отчет о рабочих местах показывает, что мы добились значительного прогресса для работающих семей».

Отчет о занятости нарисовал картину довольно здоровой экономики, несмотря на квартальное сокращение валового внутреннего продукта. Спрос на рабочую силу в таких чувствительных к процентным ставкам секторах, как жилье и розничная торговля, снизился, но авиакомпании и рестораны, напротив, не могут найти достаточно работников.

Стремительный рост числа рабочих мест может оказать давление на Федеральную резервную систему и привести в сентябре к третьему по счету повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов, хотя многое будет зависеть от темпов инфляции. На прошлой неделе ФРС повысила учетную ставку на три четверти процентного пункта. С марта эта ставка выросла на 225 базисных пунктов.

В первом полугодии американская экономика сократилась на 1,3%, в основном из-за значительных колебаний товарно-материальных запасов и дефицита торгового баланса, связанного с кризисом в глобальных цепочках поставок. Тем не менее, отрицательная динамика замедляется.

Национальное бюро экономических исследований, которое является официальным арбитром, определяющим состояние американской экономики, дает следующее определение рецессии: «Это значительное снижение экономической активности, распространяющееся на всю экономику, продолжающееся более нескольких месяцев, обычно проявляющееся в производстве, занятости, реальных доходах и других показателях».

С учетом того, что в конце июня на американском рынке труда было 10,7 миллионов вакансий, а на каждого безработного приходилось по 1,8 вакансий, рынок труда остается сильным, и экономисты не ожидают резкого замедления роста заработной платы в этом году.

Средний почасовой заработок увеличился в прошлом месяце на 0,5% после роста на 0,4% в июне. В результате рост заработной платы в годовом исчислении составил 5,2%. Хотя рост зарплат, похоже, достиг своего пика, давление остается. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что годовой рост заработной платы во втором квартале был самым быстрым с 2001 года.