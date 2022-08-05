Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях, — розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Так, для мешканців міста Мелітополь та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо «земельних паїв». При цьому особи, в яких досі діють догори оренди на земельні паї, повинні переукладати його на нові.

«В осіб, в яких термін договору закінчився, повинні на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства укласти новий договір. У разі, якщо термін договору закінчився і власник не з’явися, особа буде позбавлена права власності на володіння земельними паями», — пишуть у ГУР.

Також окупанти встановили, що з початку вересня цього року номерні знаки українського зразка на транспортних засобах будуть змінені на тимчасові з подальшим переоформленням, за умови наявності російського паспорту у власника транспортного засобу.

На виїзді з міста на блок-постах окупанти продовжують здійснювати перевірки чоловіків, зокрема оглядати на предмети татуювань. Таким чином, заходи рашистів направлені на паспортизацію населення та присвоєння майна осіб, що виїхали на підконтрольні Україні території.

«Водночас на окупованій території Херсонщини «Міністр аграрної політики Херсонської області» О.Ковальов закликає сільгоспвиробників реєструвати діяльність і сплачувати «податки» за законодавством РФ. Тих, хто відмовиться, позбавлятимуть права власності земельними ділянками, а власників агробізнесу висилати за межі регіону», — додають розвідники.

У місті Кам’янське окупаційна адміністрація проводить заходи щодо переведення діяльності місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно законодавства РФ.

«Представникам бізнесу і само зайнятому населенню були вручені відповідні листи. Основною вимогою діяльності бізнесу є наявність громадянства РФ», — відзначають у ГУР.