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Російські генерали не знають, звідки наступатимуть ЗСУ: перекидають сили на 3 напрямки

наступ ЗСУ

Експерт поділився деталями в етері телеканалу «Еспресо».

«Російські генерали розподіляють сили на 3 напрямки. Російські загарбники не знають, де буде активізація бойових дій. Росіяни ще мають сили: зараз підходять нові частини, окупанти перекидають нову бойову техніку», — зазначив Жирохов.

Військовий експерт додав, що загострення на полі бою буде в будь-якому разі.

«Активізація бойових дій неминуча, адже літню кампанію треба закінчувати. Ми розуміємо, що з середини жовтня й до середини березня 2023 р буде важко вести активні дії. Якщо й буде загострення, то в період серпень — вересень», — зауважив Михайло Жирохов.

5 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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