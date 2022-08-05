Південна Корея запустила перший місячний апарат

Про це пише Reuters.

Korea Pathfinder Lunar Orbiter на прізвисько Danuri що означає «насолоджуйся Місяцем», запустили на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX зі станції космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді о 8:08 за південнокорейським часом.Спочатку це планували зробити 27 липня, однак виникла проблема з обслуговуванням ракети.

Danuri вагою 678 кг відділили від снаряда приблизно за 40 хвилин після запуску, щоб протягом години він зв’язався з наземною станцією. На орбіту Місяця апарат вийде в грудні перед початком річної спостережувальної місії, зокрема пошуку місця посадки та тестування космічної інтернет-технології.

Так, Південна Корея стала сьомою країною-дослідницею Місяця у світі та четвертою — в Азії після Китаю, Японії й Індії.

Korea Pathfinder Lunar Orbiter запустили в той час, коли Південна Корея прискорює свою космічну програму. До 2030 року країна планує відправити на Місяць зонд і долучитися до держав, котрі працюють над проєктом Artemis, спрямованим на повернення на Місяць до 2024 року.

У липні Південна Корея успішно провела другий випробувальний запуск вітчизняної ракети Nuri, а в березні повідомила про перший успішний запуск у космос твердопаливної ракети-носія у межах запуску супутників-шпигунів.