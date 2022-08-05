Під час обшуку намагався застрелити працівників СБУ: ексзаступнику голови розвідки повідомили про підозру в держзраді

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Також генерал-майор підозрюється у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

За даними слідства, чоловік передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій державі. Співробітники СБУ затримали чоловіка на початку повномасштабного вторгнення.

«Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки, які прибули для проведення процесуальних дій. Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова», — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією правоохоронців, затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тривають слідчі дії. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Львівської області.