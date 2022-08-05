Партія влади у Грузії звинуватила опозицію у «ксенофобно-шовіністичній кампанії» проти росіян

Правляча партія «Грузинська мрія» звинуватила опонентів у нібито розпалюванні «ксенофобно-шовіністичної кампанії» проти громадян Росії.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє «Новости-Грузия«.

Заяви лідера партії Іраклія Кобахідзе стали реакцією на наростаючу стурбованість тим, скільки громадян Росії переїхали до Грузії після 24 лютого. Частина опозиційних діячів вважають, що ситуація «виходить з-під контролю» і час подумати про візовий режим з РФ та мораторій на придбання нерухомості громадянами Росії.

«Вже кілька днів партія війни та зрадників намагається запустити другу хвилю ксенофобської кампанії», — заявив Кобахідзе.

За його словами, опоненти — серед яких він назвав «Єдиний національний рух» Саакашвілі та союзників, «деякі ЗМІ» і «найбагатші ГО» — безпідставно переконують людей у тому, що росіян приїхало безпрецедентно багато і це є серйозним ризиком для суверенітету й незалежності країни, проте це перебільшення.

«Кількість громадян РФ, які в’їхали у Грузію після початку війни 24 лютого і які перебувають у Грузії станом на 31 липня — менше 110 тисяч, що не становить і 3% населення Грузії. Крім того, етнічно більшість з них — грузини», — заявив Кобахідзе.

Він стверджує, що у 2022 році в країну приїхало утричі менше росіян, ніж у 2019 році.