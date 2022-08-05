Партія влади у Грузії звинуватила опозицію у «ксенофобно-шовіністичній кампанії» проти росіян Евреи Закарпатья 1901-1938 гг. Уникальные фотографии » Лидера «Аль-Каиды» ликвидировали особенной ракетой: что о ней известно Глава «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири был ликвидирован в столице Афганистана, Кабуле. Объявив о его смерти в телеобращении, президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции, проводившейся в минувшие выходные, жертв среди гражданского населения нет. Позже стало известно, что террориста ликвидировали с беспилотника, «начиненного» ракетами Hellfire R9X, две из которых попали в цель. Что такое Hellfire 9X? Ракета запускается с беспилотника Predator. У нее нет боеголовки, но она использует шесть лезвий, которые летят на высокой скорости, раздавливая и разрезая цель. Эти лезвия-лопасти, разворачиваются за мгновение до удара. Они прорезают цель, не вызывая взрыва. Предыдущая версия этого оружия оставляла после себя следы ожогов и обломков, чего не происходит с R9X. Именно по этой причине это оружие называют «летающим гинсу» в честь телевизионной рекламы 1980 года о японских кухонных ножах, которые аккуратно разрезают алюминиевые банки и остаются идеально острыми. На некоторых фотографиях, размещенных в Интернете, видно воздействие этих ракет. На одной из этих старых фотографий в Twitter якобы изображена машина, уничтоженная Hellfire R9X в Идлибе, Сирия. Пентагон и ЦРУ никогда не признавали использование ракет Hellfire R9X. Технические характеристики Hellfire — противотанковое оружие, разработанное в 1980-х годах, которое несколько раз модифицировали в США, особенно после терактов 11 сентября, чтобы поражать только конкретного человека или цель. Hellfire R9X имеет длину чуть более пяти футов (около 1,5 м) и весит чуть более 100 фунтов (около 45 кг) и не оставляет после себя никаких следов. Где Hellfire R9X использовалась раньше? R9X впервые была использована в марте 2017 года, когда высокопоставленный лидер «Аль-Каиды» Абу аль-Хайр аль-Масри был убит ударом беспилотника во время поездки в автомобиле в Сирии. Позже его использовали во время операции по ликвидации инструктора, связанного с «Аль-Каидой», в Сирии в 2020 году. Согласно сообщениям, США использовали то же оружие и в 2019 году. В отчете WSJ со ссылкой на представителей министерства обороны США говорится, что ракета Hellfire использовалась 6 раз, в том числе в операциях в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали.