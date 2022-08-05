Китай ввел санкции против Ненси Пелоси

Китай объявил о санкциях против спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в связи с ее визитом на Тайвань ранее на этой неделе, не раскрыв их характер.

МИД КНР заявил в пятницу, что Пелоси проигнорировала озабоченность Китая и решительное неприятие ее визита на самоуправляемый остров, на который претендует Пекин.

Пелоси стала самым высокопоставленным представителем США, посетившим Тайвань за 25 лет.

Ранее китайские власти вызвали американского посла Николаса Бернса, чтобы заявить протест против визита Пелоси.

Спикер покинула Тайвань в среду после встречи с президентом Цай Инвэнь и нескольких публичных мероприятий.

После этого она отправилась в Южную Корею, а затем в Японию. Обе страны размещают у себя американские военные базы и могут быть втянуты в конфликт с участием Тайваня.