Через обстріл окупантами промислового майданчика Запорізької АЕС було відключено один енергоблок

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Він написав про провокації окупаційних військ, які зі сторони Запорізької АЕС стріляли в напрямку житлових кварталів Енергодара.

«Чути вибухи. Різниця між вильотом та прильотом становить всього близько 3 секунд. У більшості мікрорайонів міста зникло світло. Також немає водозабезпечення, здебільшого припинив працювати інтернет», — написав Дмитро Орлов.

Згодом в Енергоатомі підвередили, що рашисти в Енергодарі влаштували чергову провокацію і стріляли у бік Запорізької АЕС.

«Російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14.30 зафіксовано три «прильоти» біля промислового майданчику ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС», — повідомили у Енергоатомі.

Там додали, що незважаючи на провокації, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

«Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано. Загарбники продовжують влаштовувати терор та наражати на небезпеку увесь цивілізований світ. Необхідно якомога швидше вжити всіх заходів для того, щоб повернути контроль над ядерним об’єктом Україні!», — написали в Енергоатомі.