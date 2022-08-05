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«Сільгосптоваровиробники 11 областей України повністю закінчили обмолот гороху, а аграрії Одещини і Миколаївщини на 99 % закінчили збирання пшениці. В Одеській області намолочено 2,5 млн тонн зерна, в Дніпропетровській – 2 млн тонн. Аграрії Вінниччини та Миколаївської області зібрали по 1,6 млн. тонн зерна, Кіровоградщина – 1,4 млн тонн, Хмельниччина та Черкащина намолотили понад 1 млн тонн зерна кожна», — пишуть у відомстві.

Також там додають, що збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 4,8 млн га (41%) при врожайності 36,4 ц/га, намолочено 17,5 млн тонн зерна в т.ч.:

пшениці обмолочено 3,5 млн га, при врожайності 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн;

ячменю обмолочено 1,3 млн га при врожайності 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн;

гороху обмолочено 101 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 226 тис. тонн.

Крім того збирання озимого ріпаку проведено на площі 929 тис. га, (79%) намолочено 2,5 млн тонн насіння при врожайності 26,8 ц/га.

«Сільгосптоваровиробники Одещини намолотили 2,5 млн тонн зерна, Вінничини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Хмельниччини та Черкащини намолотили більше 1 млн тонн зерна кожна. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Івано-Франківщини – 61,2 ц/га», — додають у Мінагрополітики.