Задвижки: что такое, зачем используют, какие бывают

Задвижка — одна из самых многочисленных своим представительством разновидность запорной арматуры, задача которой состоит в перекрытии движения жидкости или газа для техобслуживания или ремонтных работ и в трубопроводах с Ø от 15 мм до 2 м, с рабочим давлением

Разновидности

Этот вид запорного механизма ценят за конструктивную простоту, небольшую длину и незначительное гидравлическое сопротивление. Его самые распространенные разновидности — задвижки клиновые.

Классифицируют задвижки:

по материалу изготовления — чугунные, стальные;

по особенностям конструкции — клиновидные, шиберные/ножевые, муфтовые, фланцевые;

по ходу шпинделя — выдвижные, невыдвижные.

В свою очередь задвижки клиновые бывают с жестким, двухдисковым или упругим клином, которые в свою очередь могут быть обрезиненными или нет.

Как работает, чем отличается от вентиля и крана

Принцип действия задвижек — перпендикулярное перекрытие рабочего потока среды. С помощью задвижки не получится регулировать силу потока носителя, так как она может находиться только в положении «Открыто» или «Закрыто». Определить положение затвора можно по высоте нахождения штурвала над корпусом. Если низко, то закрыто.

Вентиль, в отличие от задвижки, перекрывает поток движения в параллельной плоскости. Ну а чтобы иметь возможность регулировать силу рабочего потока, например, воды, в трубу врезается кран.