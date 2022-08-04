В РФ намечается двузначный обвал ВВП

В РФ намечается двузначный обвал ВВП — причина в санкциях и в агрессии против Украины.

В июле–сентябре российский ВВП покажет обвал на 7% в годовом выражении, который к концу года может стать двузначным, следует из оценок регулятора, опубликованных в докладе о денежно-кредитной политике.

В четвертом квартале ЦБ прогнозирует сжатие экономики на 12,5% — величину, которой статистика не фиксировала ни разу с 1990-х. Для сравнения: в кризис пандемии максимальные темпы спада были зарегистрированы во втором квартале 2020 года (7,4%).

После аннексии Крыма и первой волны санкций экономика сокращалась максимально на 3,1% (во втором квартале 2015 года). Рекорд квартального снижения ВВП в XXI веке — на 12,2% — состоялся в 2009 году, после глобального финансового кризиса. Но теперь, как полагают в ЦБ, и он может быть побит.

«Фактически данные и оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в апреле», — говорится в докладе: укрепление рубля стабилизировало инфляцию, а российская нефть продолжает течь на мировые рынки со скоростью почти 4 млн баррелей в день. В результате если весной ЦБ оценивал годовой обвал ВВП в 8-10%, теперь лишь в 4-6%.

«В то же время влияние шоков предложения может оказаться более растянутым во времени», — предупреждает регулятор. По его оценке, в 2023 году экономика продолжит падать — на 1-4%, а 2024-м покажет минимальный рост (на 1,5-2,5%), который даже в оптимистичном сценарии не компенсирует и половины обвала, а в пессимистичном — лишь седьмую его часть