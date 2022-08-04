Суд продовжив арешт підозрюваного у держзраді Медведчука

Личаківський районний суд Львова до 19 вересня продовжив арешт Віктора Медведчука.

Про це повідомляється в рішенні суду, опублікованому на його офіційній сторінці в Facebook.

Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року.

Як відомо, Віктору Медведчуку оголошено про підозру у держзраді, сприянні діяльності терористичних організацій та замаху на розкрадання національних ресурсів.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України арештували додаткові активи Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, цими активами управляли з Росії.