Росія вдарила по центру Торецька — вісім людей загинуло

Російська армія сьогодні близько 11 години відкрила артилерійський вогонь по центральній частині Торецька.

Загинули вісім людей: сім цивільних і один поліцейський. Поранень зазнали чотири людини, серед них троє – діти. Про це повідомила Торецька міська ВЦА в фейсбук.

Фото: Торецька ВЦА Обстріл торецька 4 серпня

«Ворог не спиняється! Він цілить по мирному населенню, не жаліючи нікого! Зробіть висновки! Евакуація – це єдиний дієвий спосіб зберегти власне життя! Збережіть життя своїх близьких, особливо дітей. Ви несете відповідальність не тільки за себе, а й за тих, хто Вас оточує!» – закликали в адміністрації.