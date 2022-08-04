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Росія вдарила по центру Торецька — вісім людей загинуло

Російська армія сьогодні близько 11 години відкрила артилерійський вогонь по центральній частині Торецька.

Загинули вісім людей: сім цивільних і один поліцейський. Поранень зазнали чотири людини, серед них троє – діти. Про це повідомила Торецька міська ВЦА в фейсбук.

Обстріл торецька 4 серпня

Фото: Торецька ВЦА

Обстріл торецька 4 серпня

«Ворог не спиняється! Він цілить по мирному населенню, не жаліючи нікого! Зробіть висновки! Евакуація – це єдиний дієвий спосіб зберегти власне життя! Збережіть життя своїх близьких, особливо дітей. Ви несете відповідальність не тільки за себе, а й за тих, хто Вас оточує!» – закликали в адміністрації.

4 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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