Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині неминучий, — військовий експерт

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«Росіяни перекидають особовий склад та техніку зі Сходу на Південь України не для того, щоб стримати контрнаступ Збройних сил України, а для того, щоб загальмувати темпи контрнаступальних дій української армії. Росіяни прекрасно розуміють, що контрнаступ ЗСУ просто неминучий2, — пояснив Киричевський.

Експерт наголосив, що знищення російських складів з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях є підготовкою до контрнаступу ЗСУ.

«Вогневі задачі по скупченню особового складу та техніки росіян, складам з боєприпасами і є контрнаступальними діями. Тобто росіяни намагаються загальмувати те, що на них і так насувається», — додав він.