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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині неминучий, — військовий експерт

наступ ЗСУ

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський переконаний, що контрнаступ ЗСУ на Півдні України є неминучим

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«Росіяни перекидають особовий склад та техніку зі Сходу на Південь України не для того, щоб стримати контрнаступ Збройних сил України, а для того, щоб загальмувати темпи контрнаступальних дій української армії. Росіяни прекрасно розуміють, що контрнаступ ЗСУ просто неминучий2, — пояснив Киричевський.

Експерт наголосив, що знищення російських складів з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях є підготовкою до контрнаступу ЗСУ.

«Вогневі задачі по скупченню особового складу та техніки росіян, складам з боєприпасами і є контрнаступальними діями. Тобто росіяни намагаються загальмувати те, що на них і так насувається», — додав він.

4 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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