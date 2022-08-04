Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню

Про це це повідомляє The Guardian з посиланням на китайського державного мовника.

Після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню Китай почав військові навчання довкола острова.

«Китайські військові вертольоти пролітають повз острів Пінтан, одну з найближчих точок материка до Тайваню, перед військовими навчаннями, спровокованими візитом Ненсі Пелосі», — йдеться у повідомленні.

Китайський державний мовник повідомив, що командування армії Китаю в четвер, 4 серпня, провело широкомасштабні військові навчання та навчальні заходи, включно з бойовими вправами навколо острова Тайвань.

Також зазначається, що навчання проходитимуть з живими стрільбами та триватимуть до 7 серпня.

«Під час цих фактичних бойових навчань було вибрано шість основних районів навколо острова, і протягом цього періоду всі кораблі та літаки не повинні заходити у відповідні морські райони та повітряний простір», — пише The Guardian.

Шість зон проведення китайських навчань оточують острів і іноді перекриваються територіальними водами Тайваню.

«Деякі також знаходяться дуже близько до ключових портів, і влада Тайваню звинуватила Китай у фактичному здійсненні блокади — дуже серйозне звинувачення», — пише The Guardian.