Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню Шість зон проведення китайських навчань оточують острів і знаходяться близько до ключових портів Тайваню Про це це повідомляє The Guardian з посиланням на китайського державного мовника. Після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню Китай почав військові навчання довкола острова. «Китайські військові вертольоти пролітають повз острів Пінтан, одну з найближчих точок материка до Тайваню, перед військовими навчаннями, спровокованими візитом Ненсі Пелосі», — йдеться у повідомленні. Китайський державний мовник повідомив, що командування армії Китаю в четвер, 4 серпня, провело широкомасштабні військові навчання та навчальні заходи, включно з бойовими вправами навколо острова Тайвань. Також зазначається, що навчання проходитимуть з живими стрільбами та триватимуть до 7 серпня. «Під час цих фактичних бойових навчань було вибрано шість основних районів навколо острова, і протягом цього періоду всі кораблі та літаки не повинні заходити у відповідні морські райони та повітряний простір», — пише The Guardian. Шість зон проведення китайських навчань оточують острів і іноді перекриваються територіальними водами Тайваню. «Деякі також знаходяться дуже близько до ключових портів, і влада Тайваню звинуватила Китай у фактичному здійсненні блокади — дуже серйозне звинувачення», — пише The Guardian.