Китай готується до військової операції проти Тайваню і уважно вивчає війну між РФ і Україною – експерт

Китайська народна республіка дуже уважно вивчає війну між Україною та Росією і вважає перемогу України як негативний сценарій.

Про це у подкасті Української правди «Кляті питання» розповів керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта.

За словами Юрія Пойти, Для Китаю важливо стати наддержавою і для цього важливо послабити свого стратегічного конкурента.

«Як раз РФ відігравала цю роль і якби Росія змогла б завдати стратегічної поразки Україні протягом 3-10 днів, ще й безкровно, то це стало б катастрофічною поразкою Заходу. І Китай би обов’язково цим скористався», — каже експерт.

За словами Юрія Пойти, те що відбувається в Україні, з військової та міжнародної точок зору, Китай проєктує на свою майбутню операцію стосовно Тайваню.

«Тому, якби РФ успішно провела свою операцію, для Китаю це було б вигідно, бо це означало б поразку Заходу, це внесло б розкол між США та ЄС, це зміна архітектури безпеки, і це можливість для Китаю повторити таку операцію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні», — каже він.

При цьому, за словами Пойти, аналітики Китаю переконуються, що Росія зробила помилку стосовно свого вторгнення.