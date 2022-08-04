Эксперты оценивают ситуацию с выдачей виз иностранцам в США как «самую худшую со времен 11 сентября»

Люди, желающие приехать в США – по делам, на учебу или в качестве туристов – сталкиваются со значительными сроками ожидания виз.

По данным Госдепартамента, некоторым иностранцам приходится ждать от шести месяцев до года, чтобы пройти визовое собеседование.

Заместитель директора по иммиграционной политике в либертарианском Институте Като Дэвид Бир объясняет это тем, что американские консульства по всему миру были закрыты из-за пандемии в течение двух лет и приостановили оказание визовых услуг.

«Они просто прекратили работу во время ковида. И это привело к тому, что мы видим сейчас, а именно времени ожидания, которое затягивается на год и больше, огромным задержкам и всем проблемам, связанным с ними», – заявил он «Голосу Америки».

Хотя время ожидания значительно меняется от консульства к консульству, по словам Бира, «ситуация сейчас самая худшая со времен 11 сентября 2001 года».

Действительно, через два года после этих терактов представитель Госдепартамента заявлял на слушаниях в комитете Палаты представителей, посвященным визовым услугам, что «большинство наших дел рассматривается в течение трех недель».

Однако почти через два с половиной года после начала пандемии, согласно июльскому докладу Бира, «время ожидания для посещения США на срок не более 90 дней составляет внушительные восемь месяцев».