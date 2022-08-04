Близько 41,5 тис. військових, 1789 танків і 742 дрони: втрати РФ

З 24 лютого до 4 серпня окупанти втратили близько 41,5 тис. військових, 4026 бронемашин, 1789 танків і 946 систем артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу — близько 41,5 тис. (+150) окупантів;
- танків — 1789 (+15) од.;
- бойових броньованих машин — 4026 (+4) од.;
- артилерійських систем — 946 (+7) од.;
- реактивних систем залпового вогню — 260 (+1) од.;
- засобів ППО — 118 (+0) од.;
- літаків — 223 (+0) од.;
- гелікоптерів — 191 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 742 (+2) од.;
- крилатих ракет — 182 (+2) од.;
- кораблів/катерів — 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 2960 (+38) од.;
- спеціальної техніки — 83 (+0) од.
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