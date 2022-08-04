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Близько 41,5 тис. військових, 1789 танків і 742 дрони: втрати РФ

З 24 лютого до 4 серпня окупанти втратили близько 41,5 тис. військових, 4026 бронемашин, 1789 танків і 946 систем артилерії

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • особового складу — близько 41,5 тис. (+150) окупантів;
  • танків — 1789 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин — 4026 (+4) од.;
  • артилерійських систем — 946 (+7) од.;
  • реактивних систем залпового вогню — 260 (+1) од.;
  • засобів ППО — 118 (+0) од.;
  • літаків — 223 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 191 (+0) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 742 (+2) од.;
  • крилатих ракет — 182 (+2) од.;
  • кораблів/катерів — 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 2960 (+38) од.;
  • спеціальної техніки — 83 (+0) од.
4 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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