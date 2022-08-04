Хочу вести свою рубрику

Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню Нічні вибухи у Херсоні пов’язані з залізничним мостом » Близько 41,5 тис. військових, 1789 танків і 742 дрони: втрати РФ З 24 лютого до 4 серпня окупанти втратили близько 41,5 тис. військових, 4026 бронемашин, 1789 танків і 946 систем артилерії Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять: особового складу — близько 41,5 тис. (+150) окупантів;

танків — 1789 (+15) од.;

бойових броньованих машин — 4026 (+4) од.;

артилерійських систем — 946 (+7) од.;

реактивних систем залпового вогню — 260 (+1) од.;

засобів ППО — 118 (+0) од.;

літаків — 223 (+0) од.;

гелікоптерів — 191 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 742 (+2) од.;

крилатих ракет — 182 (+2) од.;

кораблів/катерів — 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн — 2960 (+38) од.;

спеціальної техніки — 83 (+0) од.