В Україні відновили роботу понад 480 релокованих підприємств

Про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства економіки, передає «Еспресо.Захід».

За даними відомства, найбільша частка компаній (24,6%) переїжджає з регіонів активних бойових дій до Львівської області. Також бізнес переміщується до Закарпаття (16,1%), Чернівецької (11,4%), Тернопільської (7,6%), Дніпропетровської (7,4%) та Івано-Франківської (7,3%) областей.

«Серед релокованих підприємств, які вже поновили діяльність, найбільшу частку складають компанії оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (39% від загальної кількості), переробної промисловості (33%), інформації та телекомунікацій (6%), професійної, наукової та технічної діяльності (5%)», — йдеться у повідомленні.