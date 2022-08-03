Тайвань очікує посилення «психологічної війни» після візиту Пелосі

Тайвань очікує посилення «психологічної війни» найближчими днями, маючи на увазі кампанії з дезінформації, спрямовані на вплив на громадську думку. Про це стрічка новин пише з посиланням на Reuters.

Представник кабінету міністрів Тайваню Ло Пін-чен заявив на брифінгу для ЗМІ, що влада посилила заходи безпеки в ключовій інфраструктурі, включаючи електростанції та аеропорти, і підвищила рівень кібербезпеки в урядових установах.

Ло додав, що найближчими днями Тайвань стане мішенню посиленої «психологічної війни», яка описує кампанії впливу, включаючи дезінформацію, щоб вплинути на громадську думку.

«Ми спостерігаємо психологічну війну, яка сильніша, ніж будь-коли, і найближчими днями вона посилиться», — сказав чиновник.