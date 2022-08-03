Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ, заявив міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау.

«Маю бути абсолютно відвертим із вами, що наша присутність в Україні наразі продовжуватиметься без російської підтримки, без російського консенсусу чи згоди. А це означає, що ми мали змінити юридичні та фінансові механізми провадження нашої діяльності, а це означає, що ми створили і забезпечили нашу присутність тут в Україні, в Києві. Це вже було обговорено, щодо цього вже було ухвалено рішення відповідно до визначених резолюцій від чинного голови та інших членів», – сказав Рау на пресконференції у Києві у вівторок.

Він сказав, що ОБСЄ досягла певної згоди з українським урядом щодо діяльності у Києві.

«Це також означає, що ми можемо організовувати відповідну діяльність за певні позабюджетні ресурси. Це те, щодо чого вже генсек ОБСЄ ухвалив рішення», – додав Рау.

Голова ОБСЄ зазначив: «Ми рішуче налаштовані залишатися на місцях і надавати підтримку Україні на шляху до подолання величезної кількості викликів, а також у допомозі з післявоєнним відновленням. Я переконаний, що ОБСЄ відіграватиме важливу роль у цих проєктах».

Глава МЗС Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау прибув сьогодні з візитом в Україну. Прибула також генсекретарка ОБСЄ Гельґа Шмід.