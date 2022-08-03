ОК «Південь»: ЗСУ вдарили по базі російських військових у Чорнобаївці

Українські військові завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що удар завдали ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

Також авіація ЗСУ завдала три удари по опорних пунктах і один по скупченню озброєння і техніки в Бериславському та Баштанському районах.

У Баштанському районі сили зенітно-ракетного підрозділу збили три крилаті ракети х-101.

Протягом дня військові РФ завдали два авіаційних і два ракетних удари по українських позиціях.

Атаки здійснені з тимчасово окупованих територій півдня.

«Також впродовж дня в черговий раз атакований Миколаїв. 2 реактивні снаряди РСЗВ «Ураган» потрапили в передмістя. Жертв і руйнувань немає», — йдеться в повідомленні.

Зараз підтверджені втрати ворога складають:

● 20 окупантів;

● 2 танки Т-72;

● гаубиця «Мста-Б»;

● 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з кораблів і катерів, що ховаються в безпечних районах. З них два носії 16 «Калібрів» і три великі десантні кораблі, зазначають в ОК.