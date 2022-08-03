ОК «Південь»: ЗСУ вдарили по базі російських військових у Чорнобаївці

Українські військові завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Зазначається, що удар завдали ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.
Також авіація ЗСУ завдала три удари по опорних пунктах і один по скупченню озброєння і техніки в Бериславському та Баштанському районах.
У Баштанському районі сили зенітно-ракетного підрозділу збили три крилаті ракети х-101.
Протягом дня військові РФ завдали два авіаційних і два ракетних удари по українських позиціях.
Атаки здійснені з тимчасово окупованих територій півдня.
«Також впродовж дня в черговий раз атакований Миколаїв. 2 реактивні снаряди РСЗВ «Ураган» потрапили в передмістя. Жертв і руйнувань немає», — йдеться в повідомленні.
Зараз підтверджені втрати ворога складають:
● 20 окупантів;
● 2 танки Т-72;
● гаубиця «Мста-Б»;
● 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з кораблів і катерів, що ховаються в безпечних районах. З них два носії 16 «Калібрів» і три великі десантні кораблі, зазначають в ОК.
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