Лесной пожар в Калифорнии уже привел к гибели четверых человек

Поисковые группы обнаружили еще два тела в районе лесного пожара, бушующего уже на протяжении пяти суток в северной Калифорнии недалеко от границы с Орегоном. Пожар признан крупнейшим в этом году, сообщили во вторник власти штата.

Тела двух человек были обнаружены в понедельник в двух домах вдоль шоссе, которое проходит через зону пожара в лесном заповеднике Кламат в 483 км к северу от Сан-Франциско, говорится в заявлении шерифа округа Сискию.

Останки еще двух человек, которые, по-видимому, пытались спастись от пожара в последнюю минуту, были обнаружены в воскресенье в сгоревшей машине на том же шоссе, сообщили представители шерифа в понедельник.

Власти заявили, что никакая дополнительная информация о погибших не будет обнародована до тех пор, пока не будет установлена точная идентификация и не будут уведомлены ближайшие родственники.

С момента возникновения в пятницу пожара Мак-Кинни сгорело более 22 тысяч гектаров выжженной засухой древесины, травы и кустов, сообщили представители пожарной охраны во вторник.

По состоянию на вторник около 4,5 тыс. человек получили приказ об эвакуации. Пожар также уничтожил примерно 100 строений. Еще почти тысяча жилых домов по всему округу находятся под угрозой возгорания.

Причина пожара расследуется. Огонь вспыхнул в условиях рекордной жары, установившейся в этом регионе.