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Госдепартамент: Россия должна выполнить свои обязательства в отношении экспорта украинского зерна

Энтони Блинкен

Госсекретарь Энтони Блинкен выразил признательность ООН и Турции за посредничество в соглашении о вывозе украинского зерна

Впервые с начала полномасштабного вторжения России коммерческое судно с украинским зерном благополучно покинуло Черное море.

В среду госсекретарь Энтони Блинкен выразил признательность ООН и Турции за посредничество в дипломатии, которое привело к шагу, «повышающему надежду на доставку миллионов тонн зерна, застрявших в портах Украины, тем, кто сталкивается с проблемой отсутствия продовольственной безопасности во всем мире».

«Но это только первый шаг, и дальнейшее выполнение соглашения, заключенного 21 июля при содействии ООН, необходимо для укрепления продовольственной безопасности во всем мире, – подчеркнул Блинкен в заявлении, опубликованном Госдепартаментом. – Россия должна выполнить свои обязательства, в том числе путем содействия беспрепятственному экспорту сельскохозяйственной продукции из портов Черного моря».

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Россия должна прекратить военные действия, которые разрушают сельскохозяйственные угодья и инфраструктуру в Украине.

«Пока Россия продолжает свою агрессию, украинский народ и наиболее уязвимые слои населения мира будут продолжать страдать от ее последствий, – резюмировал Блинкен.

3 августа, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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