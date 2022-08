США ввели новый пакет санкций против России, включая часть семьи Путина Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ » Эксперты и законодатели: украинские лётчики должны обучаться в США По прошествии пяти с лишним месяцев войны Россия так и не добилась доминирования в воздушном пространстве Украины, хотя еще в марте пыталась отрапортовать об этом. Не уничтожена не только система ПВО Украины, но и её собственная, хоть и не слишком многочисленная, боевая авиация. Без превосходства в воздухе Операция ВСУ по передислокации авиатехники за несколько часов до российского вторжения и её последующие скрытые перемещения считаются экспертами одной из самых успешных военных операций украинской стороны первых месяцев войны. Об этом рассказала Ребекка Грант (Rebecca Grant), президент частной военной консалтинговой компании IRIS Independent Research, аналитик по национальной безопасности. Она ветеран ВВС США, лично летавший на Northrop T-38, Boeing E-3 AWACS, бомбардировщиках Boeing B-52 и Northrop Grumman B-2, истребителях McDonnell Douglas F-15, General Dynamics F-16. В своём выступлении на «круглом столе» в вашингтонском Фонде Наследие (Heritage Foundation), посвящённом первым урокам войны в Украине (Lessons Learned from the War in Ukraine), она сказала: «Слишком часто Россия использует свою авиацию весьма неумело и для достижения очень ограниченных целей. Общее число авиационных и ракетных ударов составляет сегодня около трёх тысяч — не так уж и много по меркам операции «Иракская свобода» 2003 года. Русские не любят летать ночью, они стараются не залетать далеко в глубь Украины. Иногда их ловят на том, что, уклоняясь от украинских зенитно-ракетных комплексов, они просто прячутся. Как мы видели, порой они взлетают со своего аэродрома в глубоком тылу, в Курске или другом городе вдалеке от границы, набирают высоту в районе аэродрома, чтобы просто запустить крылатую ракету по цели в Украине, а затем сразу приземляются. Всё это совершенно не впечатляет; они оказались чем-то вроде континентальных ВВС», — заключает эксперт. Однако несмотря на отсутствие лётного мастерства, российская авиация помогла достичь определённых политических результатов, считает Ребекка Грант: «Они довольно эффективно предотвратили любое использование Западом своих военно-воздушных сил для защиты Украины, кроме систем, которые мы им непосредственно передали». Это произошло потому, что Запад «переоценил возможности российских ВВС и, прежде всего — их способность работать в системной интеграции с общевойсковыми частями, как обычно планируется американская кампания. Необходимость интеграции авиационных систем с сухопутными частями кажется очевидной для среднего американского военного. Действительно ли это так просто? Конечно, нет. Просто мы тренируемся. Русские хвастались, что многому научились, летая в Сирии из Латакии. Мне кажется, что это не так. Неспособность русских к боевой интеграции с наземными частями является следствием отсутствия подготовки личного состава и причиной того, что они в конечном счете не смогли вести маневренные боевые действия на земле в рамках своего наступлении в Донбассе», — считает ветеран ВВС США. Последние операции, которые ВВС и вооруженные силы США вели в таком устаревшем стиле – были во времена Корейской войны 1950 – 1953 года, считает Ребекка Грант. «Уже во время вьетнамской кампании и тем более после неё американские летчики стали специалистами по подавлению ПВО противника и установлению доминирования в воздухе. Операции по подавлению средств противовоздушной обороны противника (Suppression of Enemy Air Defenses, SEAD) были основной доктриной, которая помогла нам пройти через «Бурю в пустыне» и многие другие театры военных действий. Мы не сражаемся без авиации, — резюмирует Ребекка Грант, вспоминая собственный боевой опыт, и затем делает вывод: — Что-то сломалось в российских ВВС»… Эксперт вспоминает провал российских десантных операций под Киевом в начале войны. Планы высадки десанта путем приземления тяжелых военно-транспортных самолётов с личным составом – провалились. Передовым группам парашютного десанта и бронетанковым частям не удалось захватить полосы аэродромов Васильков, Жуляны и других, чтобы обеспечить посадку бортов с подкреплением. «Очень важным моментом стал эпизод, когда Украина быстро вернула себе контроль над первоначально захваченным аэродромом Гостомель, — говорит Ребекка Грант. — В те первые дни Россия предприняла амбициозную попытку воздушного нападения, чтобы уничтожить Украину одним ударом. Из этого ничего не вышло. Во-первых, они просто не подтянули достаточно сил, чтобы удержать аэродром, а потом не имели возможности обеспечить снабжение. В итоге украинцы быстро вытеснили их с аэродрома, что означало невозможность приземления дополнительных сил вторжения и проведения операции окружения Киева». В итоге Гостомельский эпизод закончился типично для российской армии: вместо военной победы был нанесён бессмысленный с военной точки зрения ущерб гражданской инфраструктуре. Уничтожили единственный и крупнейший в мире самолет Ан-225 Mria (Мечта) и несколько других гражданских бортов. Гостомель – базовый аэропорт КБ Антонова – серьезного конкурента российских авиапроизводителей, так что отступающие десантники постарались поломать не только самолёты, но и помещения конструкторского бюро. Ребекка Грант считает, что воздушная часть украинской войны преподносит «несколько очень суровых уроков политикам США»: «Практика бесполётной зоны, которую мы успешно использовали на протяжении десятилетий в зонах конфликтов, не применялась в Украине… Мы должны перестать своими руками предоставлять безопасное убежище для ВВС России», потому что это приводит к безнаказанному росту потерь среди мирных жителей и мстительному уничтожению гражданской инфраструктуры. Так, окруженный Мариуполь Украина пыталась снабжать по воздуху, но потери вертолётов от вражеского огня заставили это прекратить. «После того, как Украина выиграет эту войну, НАТО понадобится очень мощная и первоклассная авиация на восточной границе альянса», — считает эксперт. Очень печальным уроком является то, что вместо сдерживания агрессора «мы позволили противнику сдерживать самих себя. Опасения Белого Дома оказаться лицом к лицу с Россией оказало невероятное влияние на мировую политику и на ход войны», — считает Ребекка Грант. По мнению эксперта, США должны предоставить Украине современные боевые самолёты. «Откровенно говоря, F-16 будет для Украины лучше, чем старенький МиГ-29… Украинские пилоты и авиатехники могли бы пройти обучение в США, но страх эскалации мешает серьезному обсуждению этого на уровне исполнительной власти, хотя если вы спросите американский народ об отправке самолетов в Украину — думаю, все очень быстро проголосуют «за»», — считает Ребекка Грант. Обучат ли украинских лётчиков в Америке? За месяц до дискуссии в Фонде Наследие два члена палаты представителей Конгресса США из разных партий – демократ из Пенсильвании Крисси Хулахан (Chrissy Houlahan) и республиканец из Иллинойса Адам Кинзингер (Adam Kinzinger) внесли законопроект о подготовке украинских летчиков-истребителей в США. Что характерно – оба автора законопроекта пришли в политику из авиации: Адам Кинзингер – подполковник в отставке, бывший командир Boeing KC-135 и Fairchild RC-26, а Крисси Хулахан – капитан в отставке, служившая на базе ВВС США в Бэдфорде, штат Массачусетс. «Как ветераны ВВС, мы знаем, что в любом конфликте с противоборствующими вооруженными силами одним из первых действий, которые предпримут наши объединенные силы, будет установление господства в воздухе, — говорится в пресс-релизе законодателей. — Судя по публичным сообщениям, ни украинцы, ни русские не завладели им. Мы верим, что США и наши союзники по НАТО могут помочь Украине изменить ситуацию в воздухе и дать украинским силам решающее преимущество в войне». Авторы законопроекта считают, что Соединенным Штатам «необходимо пересмотреть долгосрочное стратегическое планирование…; все просто: если наши военные решат передать самолеты, нам нужно, чтобы [украинские] пилоты были готовы немедленно использовать их. Наши двухпартийные усилия обеспечат проведение обучения». 14 июля палата представителей одобрила выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов, за проголосовало 329 представителей, против – 101. Комментируя итоги голосования, Адам Кинзингер сказал журналистам: «У меня нет никаких сомнений в том, что, когда эта война закончится, Украине всё равно придется оснащаться западной военной техникой. Кроме того, у нас просто не осталось больше МиГов и нет боеприпасов для них». (Небольшое количество этой техники оставалось в восточноевропейских странах НАТО, бывших членах Варшавского договора.) Кинзингер отметил, что США могут начать переучивание украинских пилотов на F-15 и F-16 на базе ВВС в Колумбусе, штат Миссисипи, а возможно, и в Техасе. Впрочем, если стандартные законодательные процедуры будут идти своим чередом, то, по мнению экспертов, Сенат сможет одобрить закон лишь в сентябре, а обучение лётчиков начнется не раньше нового года. Тем временем, украинские асы продолжают защищать своё небо на старых советских машинах. Ребекка Грант напомнила о недавней гибели одного из самых результативных украинских лётчиков-штурмовиков: 28-летний майор Александр Кукурба, командир Су-24, погиб, по данным украинских источников, 26 июля; ещё в апреле он был награжден званием Героя Украины, лично уничтожив до 20 вражеских танков и около 50 единиц бронетехники. Защитить зерно, помочь пехоте В свете возобновившегося экспорта зерна из украинских портов для авиации есть и еще одна серьезная работа, полагает участник обсуждения в Фонде Наследие Брайан Кларк (Bryan Clark), старший научный сотрудник Хадсоновского института (Hudson Institute), специалист по планированию военно-морских операций. «Несмотря на потерю крейсера «Москва», и пары десантных кораблей, русские по-прежнему контролируют Чёрное море. Они по-прежнему могут предотвратить любой украинский экспорт, который им не понравится. Остров Змеиный — это хорошая победа, но он расположен в немногих десятках миль от побережья. Таким образом, остаётся еще около 200 миль транзитного пути до Босфора, которые в настоящее время не прикрыты какой-либо украинской системой вооружения или военными кораблями». Задачу защиты конвоев могла бы выполнить боевая авиация. О большой роли фронтовой авиации в поддержке наземных войск говорит другой участник дискуссии в Фонде Наследие полковник в отставке Дэвид Джонсон (David Johnson), эксперт независимой некоммерческой корпорации Рэнд (Rand Corporation). Он согласен, что успешное наступление невозможно без установления превосходства в воздухе и без оперативной поддержки авиации, однако российские вооружённые силы «превратилась в артиллерийскую армию с танками». «Это работало в Чехословакии. А в Чечне – уже не получилось». Тем более не получится и в Украине, где в отличие от Чечни нет шансов поставить правителя-коллаборациониста. Поэтому российское командование, по словам Дэвида Джонсона, не придумало ничего иного, как прибегнуть к тактике выжженой земли, медленно продвигаясь вслед за шквалом артиллерийского огня. «Эта война в корне отличается от войн, которые мы ведем последние 30 лет, когда наша цель состояла в том, чтобы избежать побочного ущерба и предотвратить жертвы среди гражданского населения. Русских это не волнует; на самом деле они используют своё оружие в качестве орудия террора. Это возврат в лучшем случае к временам корейской войны». Впрочем, Дэвид Джонсон считает, что война такого рода определенным образом укоренена в русской истории. Он приводит в пример повесть Льва Толстого «Хаджи-Мурат». «Русские, на мой взгляд, борются за то, за что они всегда боролись: за «матушку Россию». Они делают это сотни лет, просто мы не понимаем глубины этого в русской культуре», — иронично замечает Джонсон после своего пассажа о жертвах среди гражданского населения и тактике «выжженной земли».