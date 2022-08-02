Україна отримає додаткові боєприпаси до HIMARS та артилерії — новий пакет допомоги

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 550 мільйонів доларів.

Це 17-й пакет підтримки від адміністрації Джо Байдена, який виділяється президентськими указами із запасів армії США.

Про подробиці нового пакету військової допомоги Україні розповів Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в понеділок, 1 серпня.

Згодом, пресслужба Білого дому повідомила, що президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення нового пакету допомоги Україні.

У Пентагоні уточнили, що пакет включає 75 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм та додаткові реактивні боєприпаси для ракетних систем HIMARS (їхня кількість не уточнюється).

Мета нової допомоги — задоволення нагальних потреб України у сфері безпеки та оборони.

Пресслужба Пентагону зазначила, що адміністрація Байдена вже надали Україні зброї та спорядження на близько 8,8 млрд доларів.

В попередніх пакетах військової допомоги від США були надані також пускові установки систем HIMARS.

Система М142 HIMARS. Фото з відкритих джерел

Учора міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україн вже прибули 4 додаткових системи HIMARS. Таким чином, на полі бою в Україні вже є 16 таких американських установок.

“Я вдячний Президенту США Джо Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну та громадянам США за зміцнення ЗСУ”, – написав Олексій Резніков.