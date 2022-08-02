Родичі полонених захисників Азовсталі вимагатимуть відставки голови Червоного Хреста

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами сестри начальника штабу полку «Азов» Богдана Кротевича, Сандри Короткевич, родичі полонених вимагатимуть відставки Петера Мауера та зараз займаються підготовкою документів для цього.

«Така організація не може фінансуватися всім світом, тому що вона не виконує зобов’язання за конвенціями, які вона має виконувати. Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий у мене брат і де він перебуває», – сказала Кротевич.

Вона наголосила, що до ООН та Червоного Хреста є багато претензій.

«До ООН і Червоного Хреста у нас дуже багато претензій. Вони взагалі нічого не роблять. Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній території. Як вони будуть повертати загиблих хлопців – нам так само невідомо. Ми чекаємо відповіді від Червоного Хреста. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобов’язань не дотримали», – зазначила Кротевич.