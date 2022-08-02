Пелоси посетит Тайвань, несмотря на предупреждения Пекина

Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, как ожидается, прибудет на Тайвань вечером во вторник, несмотря на предупреждения со стороны Китая, который пригрозил отреагировать на визит военными мерами.

По сообщениям тайваньских СМИ, Пелоси прибудет около 22:30 по местному времени. Ожидается, что в среду она встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь и другими высокопоставленными законодателями.

В течение нескольких недель СМИ строили предположения, сделает ли Пелоси, ярый критик Китая, остановку на Тайване.

Китай считает самоуправляемый остров своей территорией и предупредил, что такой визит станет неприемлемым нарушением его суверенитета.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник предупредил, что вооруженные силы страны не будут «сидеть сложа руки», а примут «решительные контрмеры для поддержания суверенитета и территориальной целостности Китая».

Агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что в ночь на вторник несколько китайских военных самолетов и боевых кораблей приблизились к срединной линии Тайваньского пролива.