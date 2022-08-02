НАТО варто надавати більше військової підтримки Україні – Столтенберг

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у Twitter-акаунті генсека НАТО.

Столтенберг зокрема заявив про важливість подальшої допомоги Україні, яку необхідно надати якомога швидше.

“Була хороша телефонна розмова з президентом Володимиром Зеленським щодо пріоритетів військової підтримки. Життєво важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні і ще швидше. Також обговорили першу партію зерна з моменту вторгнення Росії та необхідність повного виконання угоди, спонсорованої ООН і нашим союзником Туреччиною”, – написав генсек НАТО.

Тим часом, як повідомили в Офісі Президента, в телефонній розмові з генсеком Зеленський наголосив на важливості одержання Україною від альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО.

Він акцентував на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги. Крім цього, президент висловив сподівання на прискорення постачання необхідного обладнання для проведення гуманітарного розмінування.