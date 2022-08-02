Куда и как правильно инвестировать крупные деньги – ОффШор

ОффШор провел собственное исследование рынков перспективных инвестиций и обнаружил хорошую тенденцию для инвесторов.

Развивающиеся рынки + развивающиеся отрасли

Например очень привлекательная Индия, где идет не смотря на кризис 2022 года, хороший рост активов. Кроме того, законодательство этой страны стало более лояльным к инвесторам.

«Один из вариантов — инвестировать в фонды с упором, например, на более мелкие компании на развивающихся рынках, где может быть потенциал для большего роста», — старший аналитик по инвестициям и рынкам в компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

По ее мнению, преимущество десятилетнего горизонта заключается в том, что инвесторы могут позволить себе больший риск. Тем не менее не стоит забывать о диверсификации с точки зрения секторов и регионов, а также о политической нестабильности на развивающихся рынках.

Стритер также советует учитывать фонды, ориентированные на ESG — экологическое, социальное и корпоративное управление. Даже в развивающихся странах есть неплохие ниши в производстве товаров потребления или отельно-ресторанном секторе, особенно в туристически ориентированных странах.

Медицина

Все еще в рост идет медицинская отрасль. И хоте некоторые игроки рынка переживают стагнацию, отдельные производители, в первую очередь лекарственных препаратов имеют на фоне спада пандемии высокую доходность. В качестве примера можно привестибританскую медицинскую фирму Smith & Nephew. По мнению Стритер, компания будет выигрывать за счет того, что начинает «догонять» операции, отложенные из-за пандемии. Эксперты указывают на потенциал компании в области спортивной медицины и ортопедии также. Здесь традиционно работают как фарм-отрасль, так и протезирование, которое сейчас очень востребовано.

Технологии

Технологический сектор наиболее устойчив в 2022 году не смотря на сложности с полупроводниковыми компонентами и санкционными секторами экономики для некоторых стран. Аналитик

Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown отдает предпочтение бумагам Microsoft, Apple, Amazon и Alphabet даже несмотря на огромную волатильность в сфере технологий в последние месяцы. По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе компании с большой вероятностью смогут справиться с инфляцией.

«Это связано не только с тем, что они имеют горы денег, на которые могут опереться, но и с силой их брендов и фактом, что их технологии проникают во все сферы нашей повседневной жизни»

Объем имеет значение

Большая экономика всегда имеет хороший потенциал к защите инвестиций и иммунитет к снижению фондового рынка. Кроме того, экономика ориентированная на внутренне потребление играет свою роль, особенно когда страна находится в процессе переориентации производств на себя и имеет рост уровня жизни и уровня потребления предметов первой и второй необходимости. По мнению руководителя отдела распределения активов компании Brewin Dolphin Пола Даниса, китайский рынок — тот рынок, который обеспечит «относительно сильные прибыли в долгосрочной перспективе» даже несмотря на жесткие меры правительства в отношении техгигантов.

В этой же категории и экономика стран Ближнего Востока – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. И опять же – здесь будет интересна Индия.

Виталий Рождаев