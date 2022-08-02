Іспанія відмовилася передавати Україні танки Leopard, бо ті у незадовільному стані

Про це повідомляє видання El Mundo.

«Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що » Leopard», які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо (відправити на війну в Україну), тому що вони знаходяться в абсолютно незадовільному стані «, — сказала Маргарита Роблес.

Вона додала, що були проведені відповідні випробування, під час яких з’ясувалося, що танки не можна використовувати.

«Ми не можемо їх надати, тому що це буде ризик для людей», — зазначила Роблес.

У липні повідомлялося, що уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії. У червні ФРН заборонила Іспанії продавати Україні 40 старих танків Leopard 2A4 власного виробництва.