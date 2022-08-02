Пелоси посетит Тайвань, несмотря на предупреждения Пекина США перетинають червону лінію: МЗС Китаю про можливий візит Пелосі на Тайвань » Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами Міста Ірпінь у Київській області та Маямі в американському штаті Флорида стануть побратимами Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин. Таке рішення про співпрацю ухвалила міська рада Ірпеня 2 серпня. У Маямі таке рішення ухвалили наприкінці липня. «Надалі потрібно підписати Угоду про побратимство та співпрацю з мером американського міста Френсісом Суаресом. «, — написав Олександр Маркушин. Наразі Ірпінь має побратимські відносини з трьома українськими містами, двома литовськими, німецькими, іспанськими, американськими та грузинськими містами. Нагадаємо, збитки інфраструктури Ірпеня від великої війни оцінюють у майже 922 мільйони доларів, що становить 25,3 млрд гривень