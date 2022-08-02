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Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

Таке рішення про співпрацю ухвалила міська рада Ірпеня 2 серпня. У Маямі таке рішення ухвалили наприкінці липня.

«Надалі потрібно підписати Угоду про побратимство та співпрацю з мером американського міста Френсісом Суаресом. «, — написав Олександр Маркушин.

Наразі Ірпінь має побратимські відносини з трьома українськими містами, двома литовськими, німецькими, іспанськими, американськими та грузинськими містами.

  • Нагадаємо, збитки інфраструктури Ірпеня від великої війни оцінюють у майже 922 мільйони доларів, що становить 25,3 млрд гривень
2 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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