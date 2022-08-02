Куда и как правильно инвестировать крупные деньги – ОффШор Израильские ученые вырастили в инкубаторе эмбрионы мышей без использования яйцеклеток и сперматозоидов » Число случаев COVID-19 в мире превысило 578,2 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 578 млн 203 тыс. 847, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 402 тыс. 471 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания и Италия. Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: США — 91 млн 472 тыс. 835 и 1 млн 30 тыс. 498 Индия — 44 млн 49 тыс. 878 и 526 тыс. 427 Бразилия — 33 млн 855 тыс. 964 и 678 тыс. 715 Франция — 34 млн 77 тыс. 286 и 153 тыс. 219 Германия — 30 млн 956 тыс. 873 и 144 тыс. 150 Великобритания — 23 млн 515 тыс. 924 и 184 тыс. 649 (по состоянию на 30.07) Италия — 21 млн 59 тыс. 545 и 172 тыс. 297 По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника — 823,9. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии — 3 тыс. 147, Франции — 2 тыс. 321, Германии — 1 тыс. 709, Великобритании — 2 тыс. 680, Италии — 2,867. Сведения по США отсутствуют.