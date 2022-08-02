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Європейська комісарка з питань внутрішніх справ прибула з візитом до Києва

ЄС

Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоганссон у твіттері.

«Прибула до Києва, аби обговорити з представниками українського уряду практичне виконання Директиви про тимчасовий захист, кроки на шляху до вступу до ЄС, і передусім, непохитну підтримку Євросоюзом України та її народу», — пише Йоганссон.

Також єврокомісарка зазначила, що зараз у Європейському союзі зареєстровано майже 3,9 млн українців.

«Я тут, щоб дізнатися, як найкраще сприяти підтримці українців у країнах ЄС і Україні, включно з тими, які повертаються додому з ЄС. Будьте впевнені, що б не трапилося на війні, українців завжди тепло зустрінуть в Європейському союзі», — додала вона.

  • Раніше повідомлялося, що 2 серпня свій візит до України розпочав міністр закордонних справ Польщі та чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау.
2 августа, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина

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