ЬЗС Британії застеріг Росію від нового обстрілу порту Одеси

Про це йдеться на сайті британського уряду.

«Ці кораблі повинні отримати безпечний прохід. Обстрілу Росією Одеського порту не повинно повторитися» — заявила глава МЗС Британії.

За словами Трасс, Росія відчула на собі весь тягар глобального тиску, і тепер очі всього світу спостерігатимуть, чи продовжуватиме вона використовувати світові постачання продовольства як зброю, як це було досі.

«Єдиний спосіб, яким Путін справді може пом’якшити створену ним глобальну кризу продовольчої безпеки, це припинити його жорстоке вторгнення в Україну» — наголосила також вона.