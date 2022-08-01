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Українське військо влучило по 4 складах боєприпасів росіян

Знищений російський танк

Про це передає ОК «Південь» в фейсбук.

«Нашою авіацією нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удар по ворожим станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки», — йдеться в повідомленні.

Також підтверджено влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районе залізничної станції Брилевка. Втрати дорозвідуються.

Підтверджені втрати складають: 52 рашисти, 4 танки, 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», самохідну артуствновку, 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ще 4 склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

1 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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