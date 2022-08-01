Румыния обезвредила морскую мину, дрейфовавшую у ее берегов

Румынские военные вечером в воскресенье произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала вблизи черноморского побережья страны. Об этом сообщило румынское министерство обороны.

Мины начали плавать в Черном море после российского вторжения в Украину 24 февраля, и румынским, болгарским и турецким военным водолазам пришлось обезвреживать морские мины, дрейфующие в их водах.

Россия и Украина обвиняют друг друга в их установке.

Черное море является важной акваторией для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его воды омывают берега Болгарии, Румынии, Грузии, Турции, а также Украины и России.

Министерство обороны Румынии сообщило, что мина, обезвреженная в воскресенье, дрейфовала примерно в 3,7 километра от побережья. Это уже вторая мина, которую пришлось обезвреживать румынским военным, начиная с марта.

Блуждающие мины представляют опасность для торговых судов и цепочек поставок.

Стоимость страхования нефтяных судов, проходящих через Черное море, резко выросла. Новую румынскую платформу по добыче газа в Черном море, которая работает с июня, пришлось запускать без получения страховки на нее, поскольку получить ее не удалось из-за рисков, связанных с войной в Украине, в том числе из-за мин, обнаруженных в близлежащих водах.